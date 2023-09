Formazione Braga-Napoli, le valutazioni di Garcia

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata su qualche presunta scelta di Rudi Garcia in vista di Braga-Napoli.

Domani sera alle ore 21 ci sarà il match di Champions League tra Braga e Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato su alcune scelte che potrebbe prendere il tecnico azzurro.

“Le variazioni nel reparto arretrato potrebbero essere tre: il ritorno di Olivera sulla fascia sinistra e la coppia centrale, con Rrahmani a fare da chioccia alla novità Natan. Stamane ci sarà l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno in cui si entrerà nel vivo della preparazione della gara, la seduta di ieri si è concentrata su lavoro di forza ed esercitazioni tecniche. Ad ora di pranzo la partenza, il ritorno a Napoli è previsto giovedì. Oltre al ritorno di Politano dal primo minuto, un’altra opzione che valuta Garcia per il debutto in Champions è Cajuste, uno degli uomini che ha cambiato la partita di Genova. L’allenatore francese gli ha chiesto d’inserirsi tra le linee, così Cajuste ha messo lo zampino in entrambi i gol. Anguissa è un leader, Garcia lo conosce dai tempi dell’Olympique Marsiglia ma è parso nelle ultime partite non al massimo della condizione.”