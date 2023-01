Formazione Inter-Napoli, Spalletti alle prese con tre ballottaggi

Il quotidiano Repubblica si concentra sulle scelte di formazione del Napoli per la sfida di campionato contro l’Inter.

Questa sera Napoli ed Inter si affronteranno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e Luciano Spalletti sarebbe alle prese con i suoi ultimi dubbi circa la formazione da schierare in campo. Secondo quanto riportato da Repubblica il tecnico di Certaldo avrebbe tre ballottaggi in corso. I primi due riguardano la difesa: Olivera sarebbe in vantaggio su Mario Rui mentre Juan Jesus sarebbe favorito a Rrahmani, che non avrebbe del tutto recuperato dal suo infortunio. Il terzo dubbio riguarda invece il centrocampo: Anguissa potrebbe partire dalla panchina, al suo posto spazio a Ndombelé-

Ecco quanto si legge:

“Sono tre le staffette che fanno riflettere il mister: Olivera favorito su Mario Rui e Juan Jesus in vantaggio su Rrahmani. Per il resto Anguissa non al top si gioca una maglia con Ndombele e ritornano due reduci dal mondiale: Kim e Zielinski.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

