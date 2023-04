Formazione Lecce-Napoli: Elmas favorito, Raspadori in attacco

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione del Napoli per la sfida contro il Lecce.

Lecce e Napoli si sfideranno questa sera allo Stadio Via del Mare; il Corriere dello Sport si è soffermato sulla probabile formazione azzurra.

“In quasi tutti i reparti, secondo quanto è emerso dalla rifinitura sostenuta prima della partenza per la Puglia. La gestione del doppio impegno ravvicinato – oggi in campionato e mercoledì in coppa – va mixata con la necessità di dare una scossa complessiva: il poker del Milan ha lasciato inevitabilmente segni che la squadra dovrà cancellare immediatamente attraverso la prestazione e il risultato. Le scelte: Meret in porta; linea difensiva confermata in blocco e composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka ed Elmas (favorito su Zielinski); Lozano, Raspadori e Kvara nel tridente. Tre cambi rispetto alla sfida con i rossoneri. Sempre loro, ancora loro: gli avversari di mercoledì nei quarti di Champions. A suo tempo.”

