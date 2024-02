Formazione Milan-Napoli, un ballottaggio per Mazzarri

Il quotidiano Repubblica ha provato ad anticipare la formazione del Napoli per la sfida di campionato contro il Milan.

In vista di Milan-Napoli il tecnico degli azzurri Walter Mazzarri sta studiando la formazione più adatta per battere i rossoneri.

L’edizione odierna di Repubblica ha provato ad anticipare le sue scelte:

“Gli azzurri si ripresentano alla Scala del calcio addirittura da settimi della classe, con il doppio onere di guardare dal basso in alto i rivali rossoneri e soprattutto di badare al sodo. Il Napoli ha iniziato il girone di ritorno con il piede giusto (due vittorie e un pareggio) e ha bisogno di allungare a tutti i costi la striscia positiva, per rimanere quanto meno a contatto con le squadre in lotta Champions. La trasferta di San Siro può rappresentare il bivio del campionato, in un senso oppure nell’altro, scrive il quotidiano un risultato negativo metterebbe invece nella testa dei campioni d’Italia altri dubbi, in una fase della stagione in cui non c’è spazio per recuperare e gli errori pesano di più. Tridente o tandem offensivo. E’ questo l’ultimo dilemma di Walter Mazzarri in vista della sfida di domani contro il Milan, gara cruciale nella corsa Champions. Molto probabile l’ennesimo cambio modulo. Riecco, dunque, la difesa a tre con Ostigard nuovamente titolare. La formula, però, può variare leggermente: 3-4-3 oppure 3-5-2, queste le prove andate in scena a Castel Volturno. Il dubbio riguarda la trazione anteriore. Mazzarri sta cullando l’idea di accentrare Kvaratskhelia. Con la formula delle due punte, l’escluso sarebbe Politano che intanto ha superato i piccoli problemi fisici di mercoledì: si è allenato regolarmente anche ieri e rappresenta una variante da non scartare. Mazzarri non ha comunque ancora accantonato l’ipotesi del tridente ed in quel caso ci sarebbe Politano, altrimenti nel 3-5-2 spazio a Cajuste.”

