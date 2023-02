Formazione Napoli-Cremonese: la scelta di Spalletti

Il Corriere dello Sport riporta le ultime circa la probabile formazione del Napoli per la sfida contro la Cremonese.

Domenica 12 febbraio Napoli e Cremonese si sfideranno in occasione della 22 giornata di campionato allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Corriere dello Sport si focalizza sulla formazione che probabilmente Luciano Spalletti schiererà in campo, che sarebbe completamente diversa da quella schierata nell’ultima gara di Coppa Italia, quando gli azzurri furono eliminati proprio per mano del club di Davide Ballardini.

Di seguito ecco le ultime relative alla probabile formazione azzurra riportate dal quotidiano:

“La squadra sarà quasi interamente stravolta rispetto a quella schierata il 17 gennaio negli ottavi di Coppa Italia conclusi con l’eliminazione ai calci di rigore e la prima gioia dell’esordiente Ballardini: Meret in porta, unico confermato rispetto a quella serata di tempesta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; mediana con Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico: “Il ricorso della Juventus esaminato da un covo di ultras”

Pioli: “Non vinceremo lo Scudetto, puntiamo a un piazzamento Champions”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Patteggia condanna a Terni per diffamazione a Ilaria Cucchi