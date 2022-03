Formazione Napoli-Udinese: una sola novità per Spalletti

Il quotidiano Repubblica si concentra sulla probabile formazione del Napoli per la sfida contro l’Udinese.

Dopo aver chiuso il capitolo Hellas Verona con una pesante vittoria, il Napoli è a lavoro per la sfida contro l’Udinese. Questa volta saranno loro i padroni di casa: la sfida è infatti in programma allo Stadio Armando Maradona e si giocherà il prossimo sabato alle ore 15.

Il quotidiano Repubblica si concentra brevemente sulla probabile formazione che andrà a scegliere Luciano Spalletti, affermando che sarà uguale a quella della sfida precedente con un unica eccezione.

“Le chiavi dell’attacco saranno affidate ancora una volta ad Osimhen. L’idea è quella di confermare il 4-3-3 con la presenza di Anguissa in mediana: l’unica variazione potrebbe essere il rientro tra i titolare di Lorenzo Insigne che è in ballottaggio con Hirving Lozano per un posto sulla fascia sinistra.”

