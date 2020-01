Fortitudo Bologna-Pesaro in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi (11 gennaio) si svolgerà la sfida tra Fortitudo Bologna e Pesaro, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il PalaDozza. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Il girone di andata si è concluso positivamente per la Fortitudo Bologna che, dopo due pesanti sconfitte consecutive (tra cui il sentissimo derby con la Virtus) è riuscita a reagire al meglio, sconfiggendo a domicilio Reggio Emilia e strappando il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Al giro di boa la formazione di Antimo Martino può essere soddisfatta di quanto fatto finora, dal momento che da neopromossa ha totalizzato 18 punti ed occupa il sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Discorso completamente diverso per Pesaro, che ha chiuso la prima metà del campionato con 16 sconfitte in altrettanti incontri: l’arrivo sulla panchina marchigiana di Giancarlo Sacco non ha mutato la situazione che è sempre più deprimente (la penultima è distante dieci lunghezze).

La partita tra Fortitudo Bologna e Pesaro sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport 2 e sarà altresì visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, assicurandovi aggiornamenti in tempo reale.

FORTITUDO BOLOGNA-PESARO: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Sabato 11 gennaio 2020

Ore 20.30: Pompea Fortitudo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro

Guida tv – Diretta Eurosport 2

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo