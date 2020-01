Fortitudo Bologna-Reggio Emilia in tv oggi, Serie A basket 2020: orario, programma e streaming

Oggi (5 gennaio) si svolgerà la sfida tra Fortitudo Bologna e Reggio Emilia, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.45: si giocherà al PalaDozza, pronto a sostenere i propri beniamini per iniziare il nuovo anno con il piede giusto e ottenere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

La squadra di Antimo Martino proviene da due nette sconfitte consecutive: prima la disfatta nel sentitissimo derby contro la Virtus nel giorno di Natale e poi, a breve distanza, il ko in quel di Trieste. I biancoblu sono determinati a reagire e stasera potranno contare sul fattore campo, che spesso e volentieri è stato determinante nella prima metà del campionato (record di 6-1 tra le mura amiche). La Fortitudo al momento occupa la sesto posizione in classifica con 16 punti, alla pari con Venezia e Cremona: con una vittoria otterrebbe automaticamente un posto per la Final Eight della coppa nazionale. Può ancora sperare anche Reggio Emilia, che insegue a quota 14 punti ed è obbligata ad espugnare Bologna per coltivare l’obiettivo del pass per Pesaro.

La partita tra Fortitudo Bologna e Reggio Emilia sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport e sarà altresì visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

FORTITUDO BOLOGNA-REGGIO EMILIA: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Domenica 5 gennaio 2020

Ore 20.45: Pompea Fortitudo Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia

Guida tv – Diretta Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 della piattaforma Sky)

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo