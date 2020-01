Fortitudo Bologna-Varese in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi, 26 gennaio, è in programma la sfida tra Pompea Fortitudo Bologna e Openjobmetis Varese, valevole per la ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 20.45 per un match tra due squadre appaiate in classifica e che sono in piena corsa per un posto ai playoff.

Sia la Fortitudo sia Varese sono, infatti, arrivate a questo appuntamento con 9 vittorie e 9 sconfitte, con però Cantù che è dietro di una vittoria, ma con una partita in meno disputata. Affiancate in classifica, ma gli ospiti hanno una media migliore come punti fatti – 83,0 contro i 76,9 di Bologna – mentre le due squadre di equivalgono difensivamente, con un 79,1 di media per la Fortitudo contro gli 80,2 di Varese. E le due formazioni arrivano all’appuntamento con il morale diverso, con l’Openjobmetis che ha vinto contro Trieste settimana scorsa, mentre la Pompea è caduta a Venezia.

Se la sfida ha tutto il sapore di uno spareggio playoff, sul Corriere dello Sport il play della Fortitudo Matteo Fantinelli getta acqua sul fuoco e ridimensiona gli obiettivi della sua squadra. “Né io, né i miei compagni abbiamo mai parlato di playoff, ma sempre e solo di salvezza. Con una classifica così corta bastano un paio di sconfitte per essere risucchiati nella lotta per non retrocedere” le sue parole. Parole che, però, non “convincono” Varese, con l’assistant coach Alberto Seravalli che parlando degli avversari dice “La formazione di coach Martino, come ampiamente prevedibile ad inizio stagione, si è rivelata una “finta neopromossa”, tanto che sul proprio campo ha battuto squadre di assoluto livello come Milano e Venezia e si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia”.

La partita tra Pompea Fortitudo Bologna e Openjobmetis Varese andrà in onda in diretta tv su RaiSport HD e in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Domenica 26 gennaio 2020

Ore 20.45: Pompea Fortitudo Bologna-Openjobmetis Varese

Diretta tv – RaiSport HD

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

