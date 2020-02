Fortitudo Bologna-Virtus Roma oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi, 8 febbraio, è in programma la sfida tra Pompea Fortitudo Bologna e Virtus Roma, valevole per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 20.30 per un match tra che punta ai playoff e chi vuole evitare la zona retrocessione e, dunque, perdere è vietato per entrabe.

La Fortitudo Bologna è attualmente ottava, con 20 punti in classifica, mentre la Virtus Roma è quart’ultima a 14 punti e, dunque, quella di questo pomeriggio diventa una sfida fondamentale sia in chiave playoff sia in chiave salvezza. Un successo dei padroni di casa terrebbe i bolognesi nella zona nobile della classifica, mentre una vittoria di Roma dovrebbe permettere agli ospiti di staccare Trieste e Pistoia nella zona rossa. Entrambe le formazioni, dunque, vogliono vincere in un match chiave per la loro stagione.

Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta, con la Fortitudo Bologna che ha ceduto abbastanza nettamente in casa della De’Longhi Treviso, mentre la Virtus Roma ha ceduto in casa di un punto contro l’OriOra Pistoia, in una sfida diretta per la salvezza. Il match di oggi è tra due squadre che faticano a trovare il canestro, con la Fortitudo che ha il terzo peggior attacco, con 76.5 punti di media a partita, mentre la Virtus Roma segna meno di un punto in più, con una media di 77,4 punti. La differenza, però, la fa la difesa, con Bologna che subisce mediamente 78,9 punti a partita, mentre la Virtus Roma è la seconda peggior difesa con 84,6 punti di passivo in media.

La partita tra Fortitudo Bologna e Virtus Roma verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e sarà visibile in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Sabato 8 febbraio 2020

Ore 20.30: Pompea Fortitudo Bologna – Virtus Roma

Diretta streaming – Eurosport Player

Credits: Ciamillo