[FOTO] – Il fax con il quale Messi ha chiesto la risoluzione anticipata al Barcellona

Messi ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto al Barcellona. Si prevede una battaglia legale

Terremoto Barcellona, non ci sono altri termini per definire quello che sta accadendo nel prestigioso club blaugrana. I numerosi attriti interni culminati con la figuraccia dell’8-2 di Champions contro il Bayern Monaco, hanno spinto Lionel Messi a chiedere la risoluzione anticipata al club.

Il Barcellona, attraverso i propri legali, ha già fatto sapere che Messi ha esercitato in ritardo il diritto di chiedere la risoluzione anticipata e, per tale ragione, non intende accettare la richiesta della Pulce. Si prevede una dura battaglia legale tra il campione e il club che l’ha visto crescere.

IL FAX SPEDITO DA MESSI NELLA GIORNATA DI IERI

TRADUZIONE

“Tramite questa lettera, io, Lionel Andrés Messi Cuccitini, con DNI XXXXX, chiedo che venga risolto il contratto di rapporto di lavoro che attualmente occupo nel vostro illustre club, in base alla clausola numero 24 che mi consente di godere di tale potere. Apprezzo tutte le opportunità di crescita personale e di preparazione professionale che mi sono state offerte durante il tempo in cui ho lavorato. Apprendimenti che mi hanno permesso di consolidare il mio profilo tecnico e umano; ma per motivi personali, questa difficile decisione spero venga accolta nel migliore dei modi dalla direzione”.

Fonte immagine fax: depor.com