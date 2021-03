FOTO – Rifinitura sul terrazzo dell’hotel per gli azzurri

Stando a quanto riportato dall’edizione online de Il Corriere dello Sport (foto in basso), Gattuso ha fotto svolgere la rifinitura in hotel a poche ora dalla gara casalinga contro il Bologna:

“Una rifinitura particolare, quella svolta dal Napoli di Gattuso a poche ore dalla partita di campionato contro il Bologna, in programma stasera alle ore 20.45. I calciatori azzurri sono saliti sul terrazzo dell’hotel Britannique, la casa partenopea prima delle sfide casalinghe, per svolgere l’ultimo allenamento prima della partenza per lo stadio Maradona.

Tutti in cerchio agli ordini di mister Gattuso per la rifinitura pre-Bologna, una sfida cruciale da vincere a tutti i costi per restare aggrappati al treno Champions. Le buone notizie per Rino non mancano, a cominciare dal recupero degli elementi cardine. Contro gli emiliani partiranno titolari tutti i veterani, da Insigne a Mertens, da Koulibaly a Ghoulam per trainare la squadra in attesa dei recuperi di Lozano e Petagna.”

