Francesca Fioretti, due anni senza Davide Astori: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo”

Lo scorso 7 gennaio avrebbe compiuto 33 anni Davide Astori, giocatore della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 a causa di un male improvviso che gli ha stroncato la vita. La sua e quella di Francesca Fioretti, compagna 35enne, dalla quale ha avuto la piccola Vittoria, che oggi ha 4 anni. È stato un periodo difficile e doloroso, che le due giovani donne hanno affrontato viaggiando. A due anni dalla loro perdita, Francesca ha pubblicato su Instagram una dedica speciale per Davide Astori: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo. Per sempre”. Nella foto evocativa, in bianco e nero, mamma e figlia di spalle guardano il mare, in cerca del campione.

Il viaggio in Giordania con Vittoria

Francesca Fioretti, che di mestiere fa l’attrice, condivideva con Davide Astori la passione per i viaggi, quelli lontano, in giro per il mondo, quelli in cui perdersi per poi ritrovarsi. Così ha continuato a farlo, anche dopo la scomparsa del compagno, portando con sé la piccola Vittoria. “La porto a stupirsi scoprendo il mondo”, aveva scritto su Instagram, postando una serie di scatti del loro viaggio in Giordania, nell’estate 2019. Un’altra foto le immortalava lungo i sentieri del sito archeologico di Petra: “Viaggiare con i bambini non è impossibile, i limiti li poniamo soltanto noi”, scriveva sfoderando un sorriso e con la piccola addormentata tra le sue braccia. “Una madre di una bravura che non si può spiegare”, l’aveva definita Anna, mamma di Davide Astori. In un’intervista al Corriere infatti, Francesca Fioretti aveva spiegato di voler fare di tutto perché Vittoria soffrisse il meno possibile:

Io so che non devo vivere il mio dolore attraverso di lei, non devo apparire triste né disperata. La sua serenità dipende dalla mia. Davide, per quanto mi possa far soffrire, non deve diventare un tabù, qualcosa da nascondere, un vuoto da non pronunciare. Lei ha capito che lui non tornerà, ma lo abbiamo collocato in un luogo immaginario in cui è felice. Ora devo cercare di fabbricare le ali con le quali Vittoria possa volare nella vita. Non ci dobbiamo far inghiottire da questo vuoto.

Francesca Fioretti e il ritorno al teatro

Per lei, 34 anni, casertana, mamma di una bambina, la vita va avanti e nonostante la perdita del compagna sembra averle spezzato la vita a metà, da qualche tempo Francesca Astori si è rimessa in marcia. Un passato da modella, passando per il Grande Fratello 9 e Pechino Express, per ripartire dal teatro. A marzo 2019 ha debuttato al teatro Delfino di Milano come protagonista dello spettacolo ‘Lumbs’, ovvero ‘polmoni’, “che sono pieni di tutto”, come raccontava al Corriere della Sera. Una storia d’amore tra due ragazzi che decidono di mettere al mondo un figlio, che non a caso ricorda la sua storia personale: “Cos’è per me il teatro? Un miracolo che mi astrae, quando sono qui non penso ad altro. È stato una salvezza”.