Francesca Manzini si fidanza in quarantena, l’amore con Christian Vitelli nato in videochat

Il coronavirus non spaventa Francesca Manzini, probabilmente tra le poche persone al mondo che nel periodo di isolamento dovuto alla pandemia è riuscita a rompere con il fidanzato e a trovarne un altro. Nonostante il distanziamento sociale, infatti, la conduttrice di Striscia la Notizia ed ex partecipante di Amici Celebrities, si è legata a un uomo di nome Christian Vitelli. “Hai cambiato la mia vita“, scrive Francesca a margine della prima foto social in cui si mostra insieme a Vitelli, presentato ufficialmente ai fan. Dunque, lui l’ha raggiunta per passare insieme il periodo di lockdown.

Un amore nato in videochat

Vitelli ha condiviso il medesimo scatto (“Io e te“) e ha commentato il post della Manzini con parole piene d’amore: “Ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente Francesca”. Ma come si sono conosciuti i due innamorati, vista l’impossibilità di muoversi? Semplicemente via web, come aveva già spiegato la stessa Manzini in un’intervista a Chi qualche giorno prima:

Mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi.

Chi è Christian Vitelli

Nato il 19 settembre 1974, sul suo profilo Facebook Christian Vitelli spiega di provenire da Latina e di aver vissuto a Londra. Non è lontano dal mondo dello spettacolo. Ex doppiatore, ha ideato e condotto per alcuni anni il festival Gran Galà del doppiaggio che si svolge all’interno della manifestazione Romics e ha presentato con l’attrice e doppiatrice Monica Ward il Festival delle voci d’attore, sempre a Roma nel 2016.

Il commento di Chiara Giordano

La foto della Manzini con Vitelli ha scatenato immediatamente la curiosità dei follower e anche qalche commento vip. Divertita Chiara Giordano, ex compagna d’avventura della Manzini ad Amici Celebrities: “Ao’ ma solo tu trovi il fidanzato durante la quarantena con il distanziamento sociale! Un mito“. Francesca le ha risposto, confermando di aver conosciuto Christian un mese fa in videochiamata.

La fine della relazione con Juan Martin Fagiani

L’ultima relazione nota della Manzini è quella con il rugbista argentino Juan Martin Fagiani, che aveva presentato pubblicamente solo a inizio marzo. Qualche settimana dopo, però, Francesca aveva annunciato la rottura da Juan Martin, spiegando di aver capito che ciò che la legava lui non era amore ma semplice amicizia: “Da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante mentale che si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio“. Sembra che invece quello con Vitelli sia un sentimento fortissimo, destinato a durare.