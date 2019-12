Francesco Facchinetti prima e dopo, i capelli sono cresciuti: “Ora sembro il Re Leone”

Tweet on twitter

Il Capitan Uncino non ha più la benda e la testa rapata, ma un barbone lungo e dei capelli al vento. A vederlo così quasi non sembra Francesco Facchinetti. E invece è proprio lui. L’eclettico conduttore ha fornito una nuova versione di se stesso, guarda in camera e rivela: “Le ho provate tutte, adesso eccomi con i miei nuovi capelli, belli e folti. Sembro il Re Leone”.

La rivelazione di Francesco Facchinetti

Il segreto della nuova chioma di Francesco Facchinetti è all’interno di un video pubblicato su Facebook. Rivela di aver provato prima l’autotrapianto, ma di non essere riuscito a a farlo. Ha provato anche lozioni e altre polverine strane e non ha funzionato. La soluzione è stata una patch cutanea, vale a dire una sorta di trapianto dei propri capelli ma senza operazione chirurgica.

Ho una patch cutanea che fa traspirare i capelli. Ho fatto un trapianto di capelli non chirurgico. Eccomi qui, con i miei nuovi capelli: belli, folti, sembro il Re Leone.

Francesco Facchinetti oggi è un manager di successo

“Quando scopri di non avere talento in quello che vorresti essere, soffri”. Con questo post, un paio di anni fa, Francesco Facchinetti rivelava di aver fallito in quello che era il suo desiderio più grande, diventare un cantante affermato e un artista a 360 gradi. Ma la vita riserva sempre grandi sorprese e alla fine è diventato un grande imprenditore di successo e un manager che aiuta i giovani artisti a crescere e ad emergere. Tra questi anche Riki, la giovanissima star di Amici che Facchinetti ha aiutato a emergere: