Francesco Gabbani fidanzato con Giulia, è finita la storia con Dalila Iardella

Ai microfoni di Fanpage.it, Francesco Gabbani ha svelato di essere fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Dunque, al fianco del cantante, in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Viceversa“, non c’è più la storica fidanzata Dalila Iardella, bensì un’altra donna di cui non sono ancora disponibili ulteriori informazioni, visto il noto riserbo dell’artista.

Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani

“Francesco Gabbani è attualmente fidanzato“, ha confermato lui stesso a Fanpage.it nel rispondere a una serie di domande disponibili su Google su di lui, “È finita la mia storia precedente e attualmente sono fidanzato, vi dico solo il nome: la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia“. Molto riservato sulla sua vita privata, non pubblica foto di coppia con la sua compagna. Anche Gabbani, dunque, condivide la scelta di molti colleghi del mondo musicale di tenere separate la carriera e la visibilità mediatica rispetto al suo vissuto personale. Non sembra che il matrimonio sia attualmente in programma, ma l’artista ha ammesso di essere intenzionato a crearsi una famiglia e ad avere dei figlio: “Spero prima o poi di farne perché li considero come uno dei sensi della nostra esistenza”.

La relazione con Dalila Iardella

Per anni, Gabbani è stato legato a Dalila Iardella, sua fidanzata ai tempi in cui vinse il Festival di Sanremo con il brano poi divenuto un tormentone “Occidentali’s Karma”. Originaria di Carrara come lo stesso Gabbani, di professione fa la tatuatrice. La loro è stata una storia lunghissima, durata circa otto anni, nel corso della quale quale il cantante toscano si diceva “fedelissimo”. Non sappiamo per qualche motivo la relazione tra Francesco e Dalila sia giunta al termine.