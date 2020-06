Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio, lui le dedica Unica di Venditti

Sono una delle coppie più amate dello spettacolo, il prototipo assolutamente ben riuscito della velina e del calciatore che si innamorano e mettono su famiglia, ma loro sono di più sono Ilary Blasi e Francesco Totti e oggi, 19 giugno 2020, festeggiano 15 anni di matrimonio. Le nozze, l’arrivo dei bambini Cristian, Chanel e Isabel e una vita costellata di successi. Il loro è stato ed è ancora un legame fortissimo che ha superato le critiche, le indiscrezioni sulle crisi coniugali, uscendone più intenso e profondo di prima, la dedica che l’ex capitano della Roma ha rivolto alla sua compagna di vita ne è la dimostrazione.

La dedica di Francesco Totti a Ilary Blasi

Da bravo romano non poteva esserci una dedica in musica più significativa, se non quella cantata da Antonello Venditti, perciò sulle note di “Unica” scorrono le immagini più belle della loro storia d’amore, scatti recenti che li raffigurano complici, belli, innamorati come agli inizi e come se il tempo non fosse mai passato. Venditti canta “noi due dell’errore abbiamo fatto amore” quasi un voler sottolineare come in tanti anni ci siano stati, come accade in tutte le coppie, dei momenti di crisi dai quali però sono riusciti a rialzarsi più forti e uniti di prima. Sebbene la canzone in sé parli di un amore finito, quello che Francesco Totti vuole far emergere è come la sua Ilary sia unica, l’unica donna che abbia mai amato, l’unica che lo ha reso felice, che gli ha regalato l’enorme gioia di diventare padre. Infatti, l’ultima foto che va a chiudere la dedica dell’ex campione della Roma, include anche i suoi figli.

Il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi 15 anni fa

Era il 19 giugno 2005 quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono dichiarati amore eterno nella Chiesa dell’Aracoeli di Roma. All’epoca la bella conduttrice aveva 24 anni ed aspettava già il suo primo figlio, Cristian. Il matrimonio venne ripreso in diretta da Sky, tanto famosa era la loro storia d’amore, e i ricavati dei diritti televisivi furono devoluti interamente in beneficenza. I due prima di sposarsi ebbero un fidanzamento di due anni, durante il quale capirono di essere fatti l’uno per l’altre e decisero, quindi, di non lasciarsi mai più. Ebbene, ci avevano visto lungo, dal momento che a distanza da 15 anni di matrimonio e 17 di vita insieme, sono ancora qui a mostrarsi in tutta la loro bellezza.