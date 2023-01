Fratelli Napoletani e Salernitani: il comunicato in vista del derby

Il comunicato in vista di Salernitana-Napoli

Salernitana-Napoli si giocherà domani alle ore 18.00, stadio Arechi di Salerno. Il gruppo Facebook “Fratelli Napoletani e Salernitani” ha emanato un comunicato ufficiale in vista del derby.

Questo è quanto si legge:

“IN OCCASIONE DEL DERBY DI DOMENICA TRA SALERNITANA E NAPOLI NOI DEL GRUPPO FRATELLI NAPOLETANI E SALERNITANI ESORTIAMO CHIUNQUE NE ABBIA LE POSSIBILITÀ A PROMUOVERE, IN QUESTA SETTIMANA DI AVVICINAMENTO ALLA GARA, UN CLIMA DI SERENITÀ ED AMICIZIA TRA LE DUE TIFOSERIE, ATTRAVERSO TUTTI I CANALI INFORMATIVI, SITI INTERNET, SOCIAL, MEDIANTE IL PASSAPAROLA, OLTRE AL SOSTEGNO PER LE RISPETTIVE SQUADRE (CHE NON DEVE MANCARE MAI ED IMPRESCINDIBILE). PER DECISIONI GOVERNATIVE È STATA PRECLUSA LA TRASFERTA ALLA TIFOSERIA OSPITE MA CONFIDIAMO CHE TRA GLI SPALTI DELL’ARECHI, LA TIFOSERIA PRESENTE SAPRÀ ESSERE PORTATRICE DEL MESSAGGIO DI AMORE E FRATELLANZA CHE VOGLIAMO AFFIORI TRA I POPOLI DELLE DUE NOSTRE SPLENDIDE CITTÀ”.

Fonte foto: Gruppo Facebook “Fratelli Napoletani e Salernitani”

