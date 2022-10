Fulham, l’attaccante Mitrovic: “Ho un debole per Napoli”

L’attaccante del Fulham Aleksandar Mitrovic ha affermato di avere un debole per Napoli ed i tifosi azzurri.

Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham, ha aperto una breve parentesi sul Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Di seguito le sue parole:

“Seguo spesso la Serie A, in Italia ci sono tanti serbi. Io, in passato, ho sfiorato la Roma.. In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri.”

Fonte foto: Instagram, aleksandar_mitrovic_45

