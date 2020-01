Fuori di seno per Cardi B ai Grammy, il marito Offset la soccorre con una mano

Con i suoi beat si è imposta senza rivali sulla scena del rap internazionale degli ultimi anni e non solo, perché con i suoi outfit eccentrici e provocatori è diventata una vera icona di stile. Stavolta, sul red carpet della festa Pre-Grammy di Clive David al Beverly Hilton Hotel, insieme al rapper e marito Offset, la star americana Cardi B ha rischiato grosso, a causa della scollatura vertiginosa dell’abito che le sfiora l’ombelico.

Il decollété è quasi scoperto e il fuori di seno è dietro l’angolo, ma per fortuna il compagno interviene per salvarla dallo spiacevole incidente davanti agli occhi dei fotografi e con una mano le sistema lo scollo, poi orgoglioso, rivendica il possesso sulle forme della moglie. Cardi B, che lo scorso anno si è aggiudicata il Grammy per il miglior album rap, è del tutto a suo agio nonostante il piccolo inconveniente: quest’anno non vuole essere da meno. Sia lei che il marito Offset concorrono per la stessa categoria.

Cardi B seminuda a Parigi

Non è la prima volta che lei, che è considerata la dea dell’Olimpo dell’hip hop femminile, fa parlare della sua scelta di outfit anzi, appena qualche giorno fa Cardi B era stata sorpresa a Parigi, durante la Paris Fashion Week, con indosso solo una tuta trasparente a coprire reggiseno e perizoma. In testa, un passamontagna in stile maschera con tanto di borchie. Trasgressiva indubbiamente, ha scelto di sfidare il freddo.

La rapper vuole entrare in politica

È un anno iniziato con il botto per la cantante del Bronx, che nel primo mese del 2020 ha già fatto parecchio parlare di sé e non solo nel mondo della musica. La star afroamericana non ha nascosto la sua insofferenza per il presidente Donald Trump, soprattutto dopo i raid anti-Iran, nei quali ha perso la vita il generale iraniano Qasem Soleimani: “La mossa più stupida”, aveva detto senza mezzi termini. Appena una settimana prima, con un Tweet Cardi B aveva fatto sapere di essere intenzionata ad entrare in politica perché “ama il governo, ma non quello attuale” e ha continuato:

È come se stessi guardando dei documentari di guerra. Non importa quante armi abbia: un Paese ha bisogno di persone! Come è che si sta cercando di andare contro un Paese e iniziare una guerra quando in questo Paese non c’è patriottismo? Raramente vedo persone che affermano di AMARE il fatto di essere americani.

All’anagrafe Belcalis Marlenis Almanzar, dopo l’entusiasmo suscitato la suo primo tour in Nigeria, la ventisettenne avrebbe deciso di trasferirsi nel paese e su Twitter ha pubblicato un sondaggio tra i suoi fan per scegliere il suo nuovo nome da cittadina subsahariana: “Chioma B o Cadijat?”. Secondo il quotidiano nigeriano Premium Times, Abike Dabiri-Erewa, presidente della Commissione nazionale per la diaspora, si è detto entusiasta della richiesta e ha detto di “non vedere l’ora” di accogliere ancora la rapper. Il suo sfogo sui social contro il presidente americano è stato ricondiviso da decine di esponenti politici e personaggi dello spettacolo a stelle e strisce e ha dato vita persino ad una canzone di successo della band The Gregory Brothers, che ha remixato le sue parole, raccogliendo 1 milione e mezzo di visualizzazioni in meno di 24 ore.