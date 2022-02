Furia ADL: “Un presidente non deve comandare, deve presiedere”

Nuovo presidente per la lega, De Laurentiis dice la sua.

Aurelio De Laurentiis è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb all’ingresso dell’Assemblea di Lega, ecco le sue parole:

“Un presidente non deve essere politico. Ogni volta che c’è un venticello, lo sposate come un uragano. Qui si sono confuse le funzioni. Un presidente non deve comandare, deve presiedere, lo dice stesso la parola. Deve rappresentare gli interessi e le decisioni delle 20 società che si esprimono attraverso il consiglio e l’assemblea”