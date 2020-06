Furto a casa di Diletta Leotta: rubati Rolex, altri preziosi e contanti per 160mila euro

Colpo gobbo a Milano. Non è un film, ma la triste realtà dei fatti che ha visto protagonista suo malgrado Diletta Leotta. I ladri hanno agito nella notte nell’abitazione della giornalista e conduttrice di Dazn nella zona di Corso Como. Tra gli oggetti rubati 8 orologi, tra cui Rolex, anelli e contanti per un valore complessivo di circa 160mila euro.

Tutto il materiale rubato era custodito in una cassaforte che è stata interamente asportata. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati da una delle finestre della casa al nono piano, che è stata trovata forzata. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia, intervenuta sul posto. La conduttrice, nella giornata di ieri, aveva pubblicato sui social alcune fotografie nelle quali annunciava la ripresa del lavoro per Dazn in vista del ritorno della Serie A.

Seguiranno aggiornamenti.