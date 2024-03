La Gazzetta dello Sport – Futuro Anguissa e Lobotka: sono titolari inamovibili

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Anguissa e Lobotka. Secondo le testimonianze, sembrerebbe che i due siano destinati a indossare la maglia del Napoli ancora per un po’: “Sono rimasti titolari inamovibili in ognuna delle tre gestioni che si sono susseguite finora (Garcia, Mazzarri, Calzona) ed entrambi hanno rinnovato il contratto durante la scorsa stagione.

Il camerunense fino all’estate del 2025, con opzione fino al giugno 2027; il regista invece ha un accordo in scadenza nel 2027, sempre con un’opzione in favore del club per prolungare di un altro anno. Non sono state registrate offerte o interessamenti da altre squadre, quindi un ulteriore indice di permanenza“.

