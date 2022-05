Futuro Dybala, la Roma prova a beffare Marotta

L’operazione Dybala-Roma sta lentamente prendendo corpo. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo aver sondato i mercati esteri e aver registrato la semplice manifestazione d’interesse di Marotta, l’entourage dell’argentino avrebbe iniziato a considerare seriamente la destinazione giallorossa. Antun, il suo agente, aveva programmato un incontro con Thiago Pinto nei giorni scorsi, poi slittato a causa del cambiamento di umore dei Friedkin dopo la sconfitta di Firenze, che ha rimesso in discussione la partecipazione alle coppe europee il prossimo anno. La partita ad ogni modo è aperta: per portare la Joya nella Capitale occorre accelerare i tempi, in modo da scongiurare un eventuale reinserimento dell’Inter, che deve liberare un posto in attacco prima di formulare un’offerta concreta al dieci bianconero.