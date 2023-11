La Gazzetta dello Sport – Futuro Garcia, non è a rischio: ma necessaria vittoria con l’Empoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Rudi Garcia. Al momento, secondo quanto trapela, il tecnico non sarebbe a rischio esonero. Tuttavia, De Laurentiis si aspetta una vittoria contro l’Empoli, altrimenti salterebbe tutto.

Al momento, il Napoli, non ha avuto un calendario complicato in campionato, ma non è stato capace di farlo girare a suo favore. Una cosa è certa, se Garcia dovesse portare a casa l’ennesima sconfitta o pareggio, il patron si ritroverebbe costretto a riguardare le sue priorità, e per far quadrare i conti, potrebbe persino decidere di cambiare traghettatore per puntare ad una nuova rotta. Alla seconda parte della stagione, bisognerà arrivarci al meglio e non con una squadra balbettante.

