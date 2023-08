Futuro in bilico per Lozano, accordo con il Los Angeles saltato

L’accordo tra il Los Angeles e l’attaccante del Napoli Hirving Lozano sarebbe saltato; il suo futuro dunque sarebbe ancora incerto.

Il quotidiano Il Mattino si concentra sulle ultime relative ad Hirving Lozano, in particolare all’accordo saltato con il Los Angeles.

“Lasciare significa essere messo fuori rosa. I suoi agenti hanno presentato un’offerta che De Laurentiis non ha neppure voluto considerare: meno di 8 mln, su una richiesta di almeno il doppio. Lozano è stato avvertito: è atteso da un nuovo contratto, da 2,8 milioni di euro fino al 2026 (due anni in più rispetto alla scadenza). Da firmare. Rinunciando ai 4,5 milioni di ingaggio di questa stagione. Ma il messicano non vuole saperne e a Frosinone andrà in tribuna se non viene trovata una soluzione.”

