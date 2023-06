Futuro Osimhen, l’attccante non rinuncia alla Champions League

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrato sul futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il futuro di Victor Osimhen sarebbe attualmente tutto ancora da decidere. Dopo una stagione da protagonista assoluto l’attaccante del Napoli starebbe ricevendo delle offerte altissime. Il Napoli starebbe valutando la sua permanenza almeno per un altro anno: d’altro canto l’idea dell’attaccante è quello di non rinunciare alla Champions League.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“E allora, attaccanti. Attaccanti ovunque: è l’anno dei grandi movimenti, del 9 girevole, di un prevedibile effetto domino che partirà nel momento in cui una delle grandi d’Europa compirà la prima mossa. Osimhen piace a tanti club, troppi, perché ci sono anche Chelsea, Bayern, Newcastle e Liverpool per la verità, ma la situazione è semplice: lui, alla Champions, non rinuncia. Stop.”

