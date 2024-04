Futuro Osimhen, vertice alla Filmauro previsto nei prossimi giorni

Secondo Il Mattino nei prossimi giorni ci sarà un vertice alla Filmauro per discutere del futuro di Victor Osimhen.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul futuro di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Paris Sant-Germain, il Napoli dunque dovrà capire se i club sono disposti a pagare la clausola rescissoria. Nei prossimi giorni se ne discuterà meglio grazie ad un vertice che si terrà presso la Filmauro.

Di seguito quanto si legge:

“Osimhen: nei prossimi giorni alla Filmauro c’è un vertice per capire se il Psg o il Chelsea sono disposti a versare la clausola (come fece la Juventus per Higuain) oppure serve una trattativa. Come in tutte le cose che riguardano il nigeriano, le cose non sono ancora chiare.”

Fonte immagine in evidenza (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Palladino: “Complimenti al Napoli, oggi ho visto gol incredibili. Obiettivi? Non ne abbiamo di precisi”

Calzona: “Inutile fare calcoli, dobbiamo vincere e giocare come fatto nel secondo tempo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, ritorno alle origini a Rozzano. Ma poi… meglio il nuovo appartamento al Castello