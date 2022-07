Da oggi David Ospina è ufficialmente svincolato e, stando a quanto riferito da La Repubblica, è a un passo dall’Al-Nassr. L’ormai ex portiere del Napoli – si legge – era in parola con il Real Madrid, che però non ha approfondito i discorsi. E adesso i 4 milioni a stagione offerti dal club saudita stuzzicano il colombiano, pronto a trasferirsi a Riad. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.