Futuro panchina Napoli: incontro terminato tra ADL e Tudor, i dettagli

Futuro panchina Napoli: incontro terminato tra ADL e Tudor, l’aggiornamento

Futuro panchina Napoli, incontro terminato tra ADL e Tudor. Stando a quanto riferito da Sky Sport, da pochi minuti sarebbe terminato l’incontro tra il tecnico croato e il presidente Aurelio De Laurentiis a Roma.

All’incontro non era presente l’agente di Tudor, che interverrà in un secondo momento soltanto quando e se il tecnico e il presidente del Napoli getteranno le basi per l’accordo tra le parti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti su Garcia: “Ingiusto fare confronti col passato che fa parte di una storia bellissima”

Marino: “Tudor è il profilo adeguato al momento del Napoli: sul modulo vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”