Gabri Veiga rimane un obiettivo di ADL: chi è l’azzurro da sacrificare

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sull’interesse del Napoli per Gabri Veiga. Il giocatore è un obiettivo concreto per la società, e il rifiuto di Zielinski alla proposta araba non blocca la trattativa. I partenopei hanno raggiunto l’accordo con il giocatore, un quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus. Ora si lavora tra le società: gli azzurri potrebbero decidere di non pagare l’intera clausola rescissoria da 40 milioni di euro, scendendo a 35 con l’ausilio dei bonus.

Tuttavia ci sarà la necessità di smaltire, perché a centrocampo ci sarebbe una sovrabbondanza. Potrebbe essere necessaria la partenza di Demme, il quale ha il contratto in scadenza a giugno del 2024, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Intanto si studia l’innesto, perché Gabri Veiga può essere un jolly adattabile a più zone del campo ed il Napoli ha intenzione di regalare il colpo a Rudi Garcia.

