Gabriel Garko: “Il mio cuore è occupato e felice, che non dica con chi non nuoce a nessuno”

Non ha intenzione di fornire dettagli rivelatori a proposito della sua vita privata, forse non lo farà mai più a differenza di quanto accadeva fino a un anno fa. È il nuovo Gabriel Garko, attore che di recente ha scelto di proteggere gelosamente la sua sfera privata, rifiutandosi di fare il nome della persona della quale si è innamorato. L’ultima fidanzata nota è stata Adua Del Vesco che con l’attore ha vissuto una relazione durata circa due anni. Dopo di lei, Garko si è chiuso nel silenzio, rivelando sì di essere innamorato ma senza mai dire di chi. Intervistato dal settimanale Mio, dimostra di non voler arretrare di un millimetro rispetto alla sua posizione originale:

Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno.

Gabriel Garko, il personaggio che ha nascosto Dario

Garko dichiara che questa seconda fase della sua vita gli è servita a riappropriarsi di Dario, l’uomo nascosto dietro l’attore: “Sto cercando di riappropriarmi di Dario, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona. Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita”. Non più solo personaggio, dunque. Garko torna alle origini:

Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine. Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio per difendermi dagli attacchi che ricevo e perché la gente ama il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo. In altri, invece, riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità.

Le ex famose presentate al pubblico

La voglia di riservatezza di Garko è un fatto nuovo. L’attore, prima di questa parentesi di vita privata, non aveva mai nascosto le sue fidanzate. È stata vissuta alla luce del sole la lunga relazione con Eva Grimaldi e nemmeno il flirt con Manuela Arcuri è stato nascosto. Il legame con Adua Del Vesco è quello che pi di tutti gli altri ha goduto della luce dei riflettori, con l’attore che volle con sé la compagna all’epoca in cui presentò Sanremo e che dalla platea dell’Ariston, decise di mandarle pubblicamente un bacio.