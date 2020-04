Gabriel Garko pubblica una foto di quando aveva 14 anni: “Stando a casa trovi di tutto”

La foto non è proprio nitida, anzi, è un po’ sbiadita dal tempo che passa, ma si vedono piuttosto chiaramente i lineamenti regolari e il sorriso smagliante. Era solo un ragazzino Gabriel Garko in questo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram e probabilmente all’epoca non sapeva ancora che sarebbe diventato uno dei volti più noti dello spettacolo.

Bello anche da ragazzino

Il lockdown, che costringe tutti gli italiani a stare nelle loro case, diventa un’opportunità per far riemergere ricordi, scavare in un passato sepolto in qualche scatolone messo troppo in alto per guardare cosa ci sia dentro. Il tempo a disposizione e la necessità di impiegarlo porta a girovagare per la casa, scovando reperti che avevamo dimenticato, ed è proprio quello che è successo a Gabriel Garko che scrive sul suo profilo Instagram: “Stando a casa trovi di tutto…foto di quando avevo 14 anni”. Il post è stato apprezzato dai fan dell’attore che non hanno esitato a commentare facendo apprezzamenti sulla sua bellezza, c’è chi scherzando dice “Promettevi già bene” e chi rincara la dose dicendo: “Eri già un bonazzo da urlo“. Insomma, quel che è certo è che il passare del tempo non ha guastato la fisionomia di quel viso aperto e sorridente che è mostrato in questo scatto, dal momento che Gabriel Garko è considerato tutt’oggi, uno dei volti più belli dello spettacolo.

I pettegolezzi sul suo orientamento sessuale

I pettegolezzi sul suo orientamento sessuale sono stati oggetto di dibattito anche televisivo, come dopo l’ospitata da Mara Venier a Domenica In, in cui la conduttrice ha tentato in ogni modo di fargli parlare della fede che ha portato al dito. Infatti, circolata la voce che l’attore avesse una relazione con Gabriele Rossi, suo intimo amico, sui social spesso si è discusso sull’ipotesi che l’attore sia reticente nei confronti di un coming out. A tal proposito, la sua cara amica e attivista Lgbt Imma Battaglia, moglie della sua ex Eva Grimaldi, è più volte intervenuta in sua difesa, sensibilizzando l’opinione pubblica sul rispetto della privacy, soprattutto inerente l’orientamento sessuale.