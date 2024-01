Gaetano, l’agente: “Il Napoli deve iniziare a dargli spazio”

Mario Giuffredi, agente dell’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Crc”.

Mario Giuffredi ha parlato dell’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in onda sulle frequenze di “Radio Crc”.

L’agente si è soffermato soprattutto sul poco spazio che il giocatore ha in mezzo al campo. In particolare ha affermando che sarebbe arrivato il momento di cambiare tale abitudine affinché l’attaccante possa dimostrare a pieno le sue doti.

Di seguito le sue parole:

“Mi sono stancato di ripeterlo, ritorniamo al discorso di Ranieri che l’anno scorso non giocava alla Fiorentina e poi è uscito fuori. Il Napoli deve capire la stessa cosa. La Juventus anche fa scuola che fa giocare in Serie A tantissimi giovani. È il momento che il Napoli dia spazio e punti su qualche giocatore giovane come Gaetano, se non fosse così ci siamo stancati di fare le belle statuine, perché ha 23 anni e se non c’è l’opportunità di giocare non può dimostrare di essere all’altezza. Credo che Gaetano ce la farà a rientrare per la partita con il Torino.”

