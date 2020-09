Gaetano: “Vado via in prestito. Osimhen ? Grande giocatore, mi ricorda Cavani”

Il giocatore conferma la sua partenza in prestito ed elogia il nuovo arrivato paragonandolo ad un grande del passato azzurro

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Goal Gianluca Gaetano. Il classe 2000 ha confermato la sua partenza in prestito, sarà di nuovo Cremonese. Non mancano però parole di elogio per Osimhen:

“Sono molto contento, sarà un anno fondamentale per me e devo ringraziare entrambe le società per avermi dato quest’opportunità. Osimhen ? Grande giocatore, mi ricorda un pò Cavani, speriamo faccia lo stesso numero di gol”.

Parla poi del Napoli e dell’alternativa del modulo: “Credo che gli azzurri potranno fare buone cose con gli uomini a disposizione. 4-2-3-1 ? Credo che nel corso lo vedremo e sarà importante per le due fasi”.

