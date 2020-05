Gaia Gozzi fidanzata: il compagno sarebbe Daniele Dezi, produttore di Achille Lauro e Coez

Chi sperava in una possibile storia d’amore tra Gaia Gozzi e Alberto Urso resterà deluso: a dispetto dell’evidente interesse (o presunto tale) di Alberto per l’ultima vincitrice di Amici, un flirt è impossibile perché uno dei due è già impegnato, come ha spiegato Maria De Filippi nel corso della semifinale di Amici Speciali. Ebbene, a essere fidanzata è Gaia: il suo compagno sarebbe il produttore musicale Daniele Dezi.

Gaia con il fidanzato in studio ad Amici Speciali

“Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi“, aveva dichiarato la De Filippi nel corso di Amici Speciali, mettendo fine alle insinuazioni su una possibile simpatia con Urso. La Gozzi, per la verità, ha sempre parlato di semplice amicizia con Alberto, senza però dichiarare di avere un fidanzato. È stato il sito Vicolodellenews a individuare in Dezi l’uomo al fianco della giovane cantante, presente per l’appunto in studio venerdì sera. I due non hanno diffuso foto social e Gaia preferisce mantenere la riservatezza sulla sua vita privata. In passato è stata legata a un ragazzo di nome Giorgio, ma anche di quella storia si sa pochissimo.

Chi è Daniele Dezi

Daniele Dezi è ben noto nel mondo della musica. Insieme a Daniele Mungari forma il duo di produttori e polistrumentisti Frenetik e Orang3 (Mungari è Frenetik, Dezi è Orang3, nome con cui è noto su Instagram). In precedenza membri del gruppo Frank Sent Us, hanno pubblicato un disco, “Zero sei”, nel 2019. Il loro lavoro si concentra però soprattutto nella produzione per diversi artisti: lavorano con personaggi come Coez, Salmo, Clementino, Ensi, Achille Lauro, Gemitaiz, MadMan. Tra le altre cose, Dezi e Mungari sono co-autori di “Rolls Royce” e “Me ne frego“, i brano portati da Achille Lauro al Festival di Sanremo, e di “Ciao” di Coez. Dezi vive a Roma ed è papà di una bimba di 7 anni di nome Ella.