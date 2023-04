La Stampa – Garanzini: “Leao è un campione, Kvara solo un grande giocatore”.

Gigi Garanzini, ha commentato la performance di Napoli–Milan sulle pagine del quotidiano. Ecco cosa ha detto sull’eliminazione del Napoli per via del Milan: “Ha giocato di più e per lunghi tratti anche meglio il Napoli, nei duecento e passa minuti della doppia sfida. Ma si sa che nel calcio non si vince ai punti, si vince solo facendo gol: e se l’ispirazione, la freschezza, l’intensità che per mesi hanno fatto del Napoli la squadra-spettacolo d’Europa non sono più quelle, le cose fatalmente cambiano”.