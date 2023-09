Garcia attende Kvaratskhelia, non trova il gol da quasi sei mesi

La Gazzetta dello Sport ha riportato un dato su Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante del Napoli non va in gol dallo scorso marzo.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia non trova il gol dallo scorso 19 marzo. Tale dato è stato riportato da La Gazzetta dello Sport, che analizza anche la posizione del tecnico Rudi Garcia.

“Rudi Garcia ha bisogno di ritrovare il georgiano in formato Mvp della Serie A, capace di andare in doppia cifra di gol e assist senza apparente difficoltà. Quelle, purtroppo, le sta incontrando da qualche tempo e lo conferma un dato su tutti: se non dovesse segnare contro il Genoa, supererà i sei mesi di asthttps://www.forzazzurri.net/quasi-sei-mesi-s…er-kvaratskhelia/inenza. L’ultima rete infatti risale allo scorso 19 marzo contro il Torino; da quel momento, soltanto due assist e una serie di partite in cui non ha saputo incidere, come contro il Milan in Champions League. Queste prime fasi del campionato hanno evidenziato una condizione fisica non ancora ottimale, che ha costretto l’allenatore ad un impiego ridotto. Le limitazioni non gli hanno impedito di illuminare a sprazzi il Maradona nell’ultima uscita contro la Lazio, solo che adesso Napoli gli chiede molto di più.”

Fonte foto: Flickr.com

