Garcia: “Contento per Osimhen. Difesa? Nel primo tempo non mi è piaciuta”

Frosinone-Napoli, le parole di Rudi Garcia dopo la vittoria al Benito Stirpe.

Rudi Gracia è intervenuto in diretta a Dazn, per parlare della prima vittoria con il suo Napoli: “Tutti i miei centrocampisti hanno la qualità di poter gestire differenti ruoli. È importante questa rotazione sulle fasce, ma anche dei tre centrocampisti. Nel primo tempo siamo stati macchinosi. Mi è piaciuto che non c’è stato panico dopo lo svantaggio. Può succedere prendere gol, poi continuando a giocare si può recuperare come è successo. Sono contento della doppietta di Osimhen. Politano e Raspadori non hanno sfruttato il tiro da fuori, poi alla prima occasione abbiamo segnato. Deve essere una possibilità.

Sul piano offensivo mi è piaciuto molto Osimhen, a differenza del piano difensivo nel primo tempo. In passato difendeva meglio tatticamente. Abbiamo corretto questo aspetto, nel secondo tempo c’è stata tanta qualità. Non aveva novanta minuti, ma l’ho lasciato fino al secondo gol che avrebbe chiuso la partita. Stasera era una vera competizione. Lui le vince sempre, anche in allenamento vuole vincere ogni sfida. È un trascinatore, non cambierà mai: è una sua forza”. Corriere dello Sport.

