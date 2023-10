Verona-Napoli, Garcia valuta il cambio modulo: ecco chi giocherebbe

Verona-Napoli, Garcia valuta il cambio modulo passando al 4-2-3-1

Verona-Napoli, possibile cambio modulo per Rudi Garcia. Secondo i giornalisti di Sportmediaset, il tecnico francese starebbe pensando a qualche variante tattica in vista delle prossime gare.

La possibilità, per esempio, dei due trequartisti alle spalle dell’unico attaccante (Kvara e Raspadori in posizione più accentrata dietro a Simeone), o addirittura a una formazione molto più offensiva con l’ex Sassuolo trequartista, Politano e il georgiano sulle fasce in un 4-2-3-1 con Zielinski spostato sulla stessa linea di Lobotka. Nel caso si prosegua, invece, con il centrocampo a tre, sarà Cajuste a sostituire Anguissa.

