Corriere dello Sport – Gasp, allarme infortuni: l’acciaccato Koopmeiners può partire dal 1′

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sugli infortuni in casa Atalanta. I padroni di casa, hanno già perso De Roon e Toloi, in forse c’è anche Koopmeiners, ma Gasperini potrebbe schierarlo ugualmente dal primo minuto: “In mediana l’unica certezza riguarda Ederson, con Koopmeiners rientrato nella lista dei convocati nonostante qualche acciacco dovuto agli impegni con l’Olanda. Scartata l’ipotesi di Scalvini in mezzo al campo, il difensore si piazzerà sulla linea a tre davanti a Carnesecchi. In attacco si va verso la conferma di Scamacca, con De Ketelaere tornato a disposizione”.

