Gasperini: “Commisso? È un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino”

Gasperini in conferenza stampa: “Commisso? È un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino”.

La polemica che ha visto protagonisti l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini e Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, continua anche a distanza. In seguito al “vaffa” pronunciato dal patron nel post-gara della sfida di domenica, vinta dai viola per 3-1 al Franchi. Il presidente viola è stato ripreso da un tifoso dopo l’esternazione. Nella giornata di ieri, il tecnico della Dea non ha lasciato che la cosa finisse in sordina e durante la conferenza stampa, per la gara di Europa League contro il Rakov, ha approfittato per puntualizzare: “Commisso è un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino. Non voglio neanche rispondergli, ho sempre difeso l’Atalanta e non ho mai offeso nessuno”.

