Gasperini rinnoverà con l’Atalanta: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Il Giornale il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini firmerà il rinnovo con il club bergamasco.

Gian Piero Gasperini potrebbe firmare a breve il prolungamento del suo accordo con l’Atalanta. Il tecnico è stato accostato di recente al Napoli, tuttavia secondo Il Giornale l’allenatore non andrà via da Bergamo. Il rinnovo del suo contratto sarebbe infatti fino al 2027.

Di seguito ecco quanto si legge in merito sul noto quotidiano:

“Anche se non dovesse arrivare una coppa, certe notti rimarranno nella storia del club. I Percassi lo sanno bene e per questo sono intenzionati a blindare l’artefice di questa grande Atalanta. Per Gasperini pronto il rinnovo fino al 2026 con opzione per il 2027. Per continuare a scrivere insieme la storia.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La UEFA ha aggiornato il regolamento: 6°posto buono per la Champions

Davide Nicola: “Studiato il Napoli: vogliamo fare grande prestazione e vincere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi