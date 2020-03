Gasperini sul COVID-19: “In Lombardia organizzati, cosa sarebbe successo a Roma o Napoli?”

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport” toccando anche il tema COVID-19.

Gasperini si è soffermato, come giusto che sia, sull’impresa europea della sua squadra. La dea ha superato il Valencia ed è approdata ai quarti di finale della Champions League. Il tecnico però ha espresso anche la sua opinione in merito all’emergenza sanitaria del COVID-19 interrogandosi sulle eventualità in cui l’emergenza Coronavirus fosse incentrata a Roma o Napoli anziché in Lombardia:

“Per quel che ci riguarda, nel giro di poche ore siamo passati dalla gioia per aver realizzato una grande impresa alla consapevolezza di vivere qualcosa di inimmaginabile. Sento soltanto le sirene delle ambulanze. State a casa, state in famiglia, non uscite. E da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma, a Napoli»

