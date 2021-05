Gattuso impaurito la butta via e Semplici ne approfitta per la salvezza

L’edizione del quotidiano La Stampa quest’oggi titola così: “La butta via Gattuso”.

Il giorno successivo alla sfida tra Napoli e Cagliari, l’atteggiamento di mister Gattuso finisce nel mirino

“Nahitan Nandez, mediano di 25 anni, che coraggiosamente non si tira mai indietro e quasi al termine di Napoli-Cagliari, demolisce i sogni altrui per costruire i propri: 1-1, il gol del pareggio che sa di salvezza per la propria squadra e di disperazione per chi sta dall’altra parte, incredulo e sconcertato.

Napoli-Cagliari diventa l’emblema dell'(ir)responsabilità: la butta via Gattuso, abbassandosi e subendo. Al contrario, Semplici, ne approfitta con il gol del pareggio, osando molto di più di quanto sembra possa fare”.

