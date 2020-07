Gattuso in conferenza: “Facciamo fatica sotto porta avversaria ma il rigore non mi va giù”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato 2-2 contro il Milan

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata con il Milan. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForzAzzurri:

Capitolo rigori “Non rispondo sul rigore dato al Milan stasera, giudicherete voi. In generale, credo che per giocare a calcio le mani sono importanti; io non posso pensare che un calciatore possa giocare a pallone con le mani dietro la schiena. E’ impossibile, è un altro sport. Penso che quest’anno abbiamo battuto il record di rigori fischiati nel campionato italiano, lo dicono i numeri; bisogna rivedere questa regola. E’ un discorso di cui, con gli arbitri, se ne parla 2/3 volte l’anno ma non cambia mai nulla”. Sulla partita“Sono arrabbiato perchè creiamo 7/8 palle gol a partita ma non le concretizziamo; ultimamente facciamo un po’ fatica sotto porta. Non è un problema solo degli attaccanti, ma anche dei centrocampisti. Noi creiamo ma sbagliamo ancora tanto e dobbiamo migliorare. I giocatori mi stanno dando tanto. E’ vero che giochiamo ogni tre giorni ed io chiedo sacrificio e lavoro però, se analizziamo bene la fase post-covid, stiamo creando tante occasioni ma non riusciamo a fare gol. Questo si tocca con mano ultimamente”. La sensazione è che sia troppo facile farvi gol “Il Milan è una squadra in salute ma oggi ha tirato due volte in porta e ha fatto due gol: il rigore e il gol di Teo. I dati dicono che prendiamo troppi gol e ne facciamo pochi per quello che creiamo”. Hai qualche rammarico? “Oggi sono molto arrabbiato ma dobbiamo essere contenti. Il Milan dopo il Covid ha dimostrato il suo valore, con noi ha fatto fatica. Potevamo chiuderla prima, ma devo capire perchè non si vada a rivedere l’episodio del rigore. Io l’ho rivisto e non mi va giù, non capisco”.

Antonio De Nigro

