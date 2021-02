Gattuso in conferenza: “Senza infortuni avremmo qualche punto in più!”

Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa a margine della vittoria contro la Juventus.

Gattuso, parlando in conferenza, rimarca il coraggio che ha avuto il suo Napoli, sin dalle scelte, le parole del mister riportate da TuttoNapoli:

Commento al match?

Poteva finire anche in maniera diversa, la Juve ha creato le sue palle gol. Sicuramente non ci è mancato il coraggio, non abbiamo avuto paura. Anche nelle scelte iniziali, abbiamo fatto una grande gara. Nel primo tempo qualcosa abbiamo fatto, nella ripresa il pallino lo hanno avuto sempre loro. Grazie all’impegno dei miei giocatori, ho visto grande spirito. Ora ce la godiamo, speriamo di recuperare quelli fuori perchè giocando ogni tre giorni ne abbiamo veramente bisogno.

È la tua risposta a chi diceva che non potevi allenare il Napoli?

“Qualcuno pensa che ho cominciato l’anno scorso a fare l’allenatore, non è così. Non mi infastidisce che si dica che sono scarso o che sbaglio qualcosa, ma non si deve entrare nel personale. Anche giornali importanti lo hanno fatto, se è così non lo accetto”.

Qualcuno dice che la squadra non è con Gattuso: nell’abbraccio finale si è visto qualcosa di diverso…

“Se avevo l’1% che la squadra non stava con me stavo ancora qua? Io già me n’ero andato a casa. Chi mi conosce lo sa. Io e il mio staff proponiamo delle cose, ho sempre visto impegno. Le ultime gare abbiamo preso gol incredibili, specialmente i primi due con l’Atalanta e a Genova. Sono errori che, non bisogna sottovalutare, c’è Maksimovic in scadenza. Rrahmani gli ho dato meno minuti di quanto meritasse, ma avendo Manolas e Koulibaly non è facile toglierli. Se ricordate le prime cinque partite giocavamo un calcio incredibile, Osimhen faceva le righe a tutte le difese. Poi ci sono stati gli infortuni e siamo calati. Se dico che il Napoli poteva avere quattro, cinque punti in più non dico cose sbagliate”.

La barba tagliata era una scommessa?

“Non volevo andare dal barbiere, mi sono messo in cabina di regia da solo dopo tanti anni ed ho fatto da solo. Quindi ho combinato questo casino”.

