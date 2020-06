Gattuso in conferenza: “Vietato pensare alla Champions, dobbiamo cercare la mentalità giusta”

Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso nel corso della conferenza a seguito del match di Verona contro la squadra di Juric.

Gattuso in conferenza ha ricordato a tutti che il Napoli non può permettersi di rilassarsi:

Quando si rilasserà il Napoli?

“Non ce lo possiamo permettere, così come non dobbiamo pensare alla Champions. Dobbiamo cercare la gusta mentalità perchè la maggior parte di questi ragazzi indosserà questa maglia l’anno prossimo”.

I cinque cambi vi avvantaggiano?

“Sono favorevole ai cinque cambi, anche per l’anno prossimo. Può essere importante anche in chiave della gestione della rosa, si lavora meglio.”

Sul paragone con Ancelotti

“Ancelotti ha scritto pagine del calcio importanti. In questo momento devo superare tante difficoltà e tanti ostacoli, sono ancora giovane.”

Come aveva preparato la gara?

“Abbiamo puntato sulla qualità, volevamo palleggiare e siamo riusciti a farli correre. Abbiamo sofferto poco.”

Per come sono arrivati questi tre punti, che consapevolezza avete?

“Dobbiamo continuare così, il lavoro ripaga con cose importanti come ad esempio la Coppa Italia. Non so se saranno sufficienti le undici partite che restano ma dobbiamo pensare alla prossima contro la SPAL.”

Avete recuperato anche Ghoulam e Lobotka, la condizione pare buona

“Ghoulam è stato uno dei migliori al mondo per molto tempo, sono contento per lui. Si merita quello che ha fatto oggi, ma può fare ancora meglio. La squadra sta bene, meglio avere il problema della scelta ed avere tutti a disposizione.”

Mario Scala

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona-Napoli, Juric a fine partita: “Non meritavamo la sconfitta, Gattuso vero uomo”

Koulibaly alla fine del primo tempo: “Dobbiamo continuare così, nella ripresa ci saranno più spazi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: come i mattatoi diventano nuovi focolai di infezioni

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts