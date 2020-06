Gattuso, sarà rinnovo con il Napoli. Incontro con ADL per la firma

Gattuso continuerà la sua avventura in azzurro

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, il matrimonio tra Gattuso ed il Napoli continuerà. Tra l’allenatore azzurro e De Laurentis c’è piena sintonia, e presto sarà fissato anche un incontro per discutere del rinnovo. Nella prossima settimana il presidente è atteso a Castel Volturno, e ci potrebbe essere già un primo approccio per discutere del rinnovo. Insieme a Gattuso, verrà confermato tutto il suo staff.

