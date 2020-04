Gemma Galgani: “Delusa da Giorgio Manetti, se è fidanzato perché tanto livore nei miei confronti?”

Gemma Galgani ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine. La dama del Trono Over ha replicato a Giorgio Manetti, che nelle scorse settimane ha espresso alcune critiche nei suoi confronti. Inoltre, ha svelato come sta procedendo la conoscenza con Algemiro in questo periodo in cui, come tutti gli italiani, è costretta all’isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus.

Gemma Galgani replica a Giorgio Manetti

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha accusato Gemma Galgani di essere ancora a Uomini e Donne dopo dieci anni. A suo dire, la donna fingerebbe di cercare l’amore pur di restare ancorata alla sedia del programma di Maria De Filippi. Gemma si è detta stupita del “livore” che ha notato nelle parole del suo ex:

“Più che ferita, mi ha stupito. E deluso profondamente. Lo stupore è determinato dal fatto che normalmente, con il passare del tempo, i ricordi belli finiscono per superare quelli brutti: il rancore, la rabbia vanno scemando per poi cancellarsi del tutto. Almeno, per me è così. Quindi il livore che traspare dalle sue dichiarazioni, a distanza di così tanto tempo, non può che stupirmi. Ha una compagna, è felice, perché tanta cattiveria nei miei confronti?”.

Ritiene che l’uomo non dimostri coerenza nell’attaccare quella stessa donna che lo ha aspettato pazientemente mentre davanti a lei sfilavano altre corteggiatrici per il gabbiano: “Visto che non mi ha considerata allora, sarebbe coerente da parte sua non considerarmi neppure ora. E poi le sue critiche sono del tutto fuori luogo e suonano anche un po’ pretestuose, visto che io sono nella stessa trasmissione dove è stato anche lui”.

La conoscenza con Algemiro

Gli spettatori di Uomini e Donne ricorderanno che Gemma Galgani aveva iniziato a conoscere il simpatico Algemiro. La dama del Trono Over ha avuto parole di grande affetto per lui. L’uomo riuscirebbe a farla sentire a suo agio:

“Algemiro è come un fulmine a ciel sereno. Di lui mi ha colpito l’effetto che ha su di me. Mi fa sentire a mio agio, anche con il suo modo di parlare. È il tipo di persona che non ti crea ansia, tutt’altro. Mi trovo molto bene a parlare con lui e le nostre telefonate mi lasciano una buona sensazione, di serenità e positività. Con lui non esistono problemi. E poi è sempre pronto a rispondermi. Insomma, lui c’è”.

Gemma ha intenzione di continuare a conoscerlo nonostante ritenga sia ancora presto per parlare di progetti futuri. Al momento, data la situazione, la conoscenza è puramente telefonica. Ricordiamo che il 20 aprile, Uomini e Donne tornerà in onda su Canale5.